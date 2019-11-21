Новый год в Луганске – 2020: В какие дни у луганчан будут праздничные выходные

21 Нояб. 23:46 2019-11-21T23:46:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В министерстве социальной политики ЛНР также уже готовятся к празднованию Нового года. Сегодня, 21 ноября, в ведомстве сообщили, когда у луганчан начнутся праздничные выходные дни. Они будут отдыхать с 31 декабря до 7 января.

— В 2019 году 28 декабря является выходным днём, 30 декабря – рабочий день. В связи с тем, что 30 декабря является предпраздничным рабочим днём, его продолжительность уменьшается на один час, — рассказали в министерстве.

Добавим, что в Луганске раньше всех начали готовиться к Новому году. 20 ноября в столице Республики даже перекрыли движение рядом с центральной площадью, чтобы рабочие смогли начать установку главной городской елки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию

Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом [фото, видео] (Присоединиться…)

ИСТОЧНИК KP.RU