2019-11-21T23:46:10+03:00
Общество

Новый год в Луганске – 2020: В какие дни у луганчан будут праздничные выходные

Новогодние каникулы в ЛНР продлятся с 31 декабря по 7 января
Екатерина Сорока
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Новогодние каникулы в ЛНР начнутся 31 декабря и закончатся 7 января. Фото: ntv.ruНовогодние каникулы в ЛНР начнутся 31 декабря и закончатся 7 января. Фото: ntv.ru
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В министерстве социальной политики ЛНР также уже готовятся к празднованию Нового года. Сегодня, 21 ноября, в ведомстве сообщили, когда у луганчан начнутся праздничные выходные дни. Они будут отдыхать с 31 декабря до 7 января.

— В 2019 году 28 декабря является выходным днём, 30 декабря – рабочий день. В связи с тем, что 30 декабря является предпраздничным рабочим днём, его продолжительность уменьшается на один час, — рассказали в министерстве.

Добавим, что в Луганске раньше всех начали готовиться к Новому году. 20 ноября в столице Республики даже перекрыли движение рядом с центральной площадью, чтобы рабочие смогли начать установку главной городской елки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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