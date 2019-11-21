2019-11-21T20:45:50+03:00
Политика

Украинские солдаты высылают домой по почте даже боевые гранаты

Солдата 58-й бригады задержали с поличным
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: abcnews.com.uaФото: abcnews.com.ua
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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили о задержании солдата 16-го батальона 58-й бригады вооруженных формирований Украины, который пытался отправить по почте боевые гранаты.

- 20 ноября, сотрудниками украинской полиции в отделении почты задержан военнослужащий мотопехотной бригады ВФУ, пытавшийся отправить гранаты и боеприпасы посылкой, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Кроме этого, в Народной милиции Донецкой Народной Республики отметили, что продолжаются кражи на военных складах Украины.

- Продолжаем фиксировать факты хищений оружия и боеприпасов со складов ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) соединений, дислоцирующихся в зоне «ООС», - подчеркнули в НМ ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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