Украинские солдаты высылают домой по почте даже боевые гранаты
В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили о задержании солдата 16-го батальона 58-й бригады вооруженных формирований Украины, который пытался отправить по почте боевые гранаты.
- 20 ноября, сотрудниками украинской полиции в отделении почты задержан военнослужащий мотопехотной бригады ВФУ, пытавшийся отправить гранаты и боеприпасы посылкой, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.
Кроме этого, в Народной милиции Донецкой Народной Республики отметили, что продолжаются кражи на военных складах Украины.
- Продолжаем фиксировать факты хищений оружия и боеприпасов со складов ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) соединений, дислоцирующихся в зоне «ООС», - подчеркнули в НМ ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU