2019-11-21T17:40:08+03:00
Общество

Финалистка «Comedy Баттл» на ТНТ Ярослава Тринадцатко выступит в Донецке с большой шоу-программой

На концерте будет выступать не только Ярослава, но и местные комики
Екатерина Сорока
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В середине декабря в Донецке пройдет большой стенд ап концерт, главная звезда которого Ярослава Тринадцатко - финалистка проекта "Comedy Баттл". Об этом рассказал администратор первого Stand Up клуба в ДНР «Жажда Смеха» Александр Сорока.

— 14 декабря в Донецке пройдет большой концерт финалистки таких проектов на ТНТ как «Открытый микрофон», «Comedy Баттл» и «Не спать» - Ярославы Тринадцатко, которая покажет новую программу специально для дончан и гостей нашего города, — рассказал Александр Сорока.

Кроме Ярославы на сцене также будут выступать некоторые местные комики. Их имена пока неизвестны, поскольку организаторы еще не провели отбор претендентов.

30 ноября клуб «Жажда Смеха» устраивает комедийный баттл в новом формате. На открытый микрофон в ресторанный комплекс «Шафран» приходят как профессиональные стендаперы, так и комики из народа. В течение пяти минут они будут шутить перед публикой. И за каждую не смешную шутку, юморист на сцене выпивает самый противный коктейль в своей жизни (острый перец с молоком и прочее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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