2019-11-21T12:39:34+03:00
Политика

В республики Донбасса прибыл 92-й гуманитарный конвой

В Луганск МЧС России доставили 80 тонн помощи, в Донецк – 160 тонн.
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ЛИЦФото: ЛИЦ
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Сегодня в Донецкую и Луганскую народные республики прибыл очередной гуманитарный конвой из Российской Федерации.

- В состав 92-го гуманитарного конвоя вошли детские продуктовые наборы для семей с детьми от одного года до трех лет. Общий вес груза - 160 тонн, - говорится в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР. - Разгрузка гуманитарной помощи происходила на складах хранения гуманитарной помощи в городе Донецке.

В Луганскую Народную Республику МЧС Российской Федерации доставили 80 тонн гуманитарной помощи.

- Распределение детских продуктовых наборов будет осуществляться на заседаниях Государственной комиссии, согласно предоставленным заявкам от городских и районных администраций, - добавили в спасательном ведомстве.

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92-й гуманитарный конвой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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