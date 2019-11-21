В республики Донбасса прибыл 92-й гуманитарный конвой
Сегодня в Донецкую и Луганскую народные республики прибыл очередной гуманитарный конвой из Российской Федерации.
- В состав 92-го гуманитарного конвоя вошли детские продуктовые наборы для семей с детьми от одного года до трех лет. Общий вес груза - 160 тонн, - говорится в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР. - Разгрузка гуманитарной помощи происходила на складах хранения гуманитарной помощи в городе Донецке.
В Луганскую Народную Республику МЧС Российской Федерации доставили 80 тонн гуманитарной помощи.
- Распределение детских продуктовых наборов будет осуществляться на заседаниях Государственной комиссии, согласно предоставленным заявкам от городских и районных администраций, - добавили в спасательном ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дневник соцработника: Главное – не возненавидеть старика
Откровения о реальной жизни пожилых, у которых для спасения нет и соломинки (Подробнее...)
92-й гуманитарный конвой.
ИСТОЧНИК KP.RU