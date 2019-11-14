91-й гуманитарный конвой: «белые КамАЗы» привезли детское питание
Сегодня, 14 ноября, в Донецк зашла колонна белых грузовиков. Прибыл 91-й по счету гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- В Донецкую Народную Республику прибыл 91-й гумконвой из Российской Федерации с продуктовыми наборами для детей до трех лет, – говорится в сообщении.
В столицу ДНР привезли 42 240 продуктовых наборов. Сейчас идет разгрузка машин конвоя на складском комплексе в Донецке. Распределят продуктовые наборы на заседаниях специальной Госкомиссии по заявкам от городских и районных администраций.
В прошлый раз российские спасатели приезжали в ДНР 7 ноября. Тогда они привезли тоже свыше 40 тысяч наборов.
- Появление белых грузовиков в Донецке воспринимаю, как доказательство того, что Россия продолжает нас поддерживать, - говорит дончанка Валентина Зимина. – Было тревожно, когда долгое время к нам не приезжали гумконвои. А в это время украинские СМИ писали, что Россия «сливает» Донбасс и свидетельство тому – отказ от гуманитарных поставок. Но сейчас все стало на свои места.
ИСТОЧНИК KP.RU