2019-11-14T19:34:19+03:00
Политика

91-й гуманитарный конвой: «белые КамАЗы» привезли детское питание

В Донецк приехали грузовики МЧС России
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В белых грузовиках привезли 42 240 продуктовых наборов для детей до трех летВ белых грузовиках привезли 42 240 продуктовых наборов для детей до трех летФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Сегодня, 14 ноября, в Донецк зашла колонна белых грузовиков. Прибыл 91-й по счету гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- В Донецкую Народную Республику прибыл 91-й гумконвой из Российской Федерации с продуктовыми наборами для детей до трех лет, – говорится в сообщении.

В столицу ДНР привезли 42 240 продуктовых наборов. Сейчас идет разгрузка машин конвоя на складском комплексе в Донецке. Распределят продуктовые наборы на заседаниях специальной Госкомиссии по заявкам от городских и районных администраций.

В прошлый раз российские спасатели приезжали в ДНР 7 ноября. Тогда они привезли тоже свыше 40 тысяч наборов.

- Появление белых грузовиков в Донецке воспринимаю, как доказательство того, что Россия продолжает нас поддерживать, - говорит дончанка Валентина Зимина. – Было тревожно, когда долгое время к нам не приезжали гумконвои. А в это время украинские СМИ писали, что Россия «сливает» Донбасс и свидетельство тому – отказ от гуманитарных поставок. Но сейчас все стало на свои места.

ИСТОЧНИК KP.RU

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