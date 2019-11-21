Пятеро взрослых и двое младенцев пострадали на пожаре в доме в Молодогвардейске

СЕГОДНЯ 11:08 2019-11-21T11:08:55+03:00

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Около девяти часов утра на улице Кошевого в Молодогвардейске начался сильный пожар, а именно в одной из квартир в пятиэтажном доме. Квартира начала гореть, и на лестничной площадке было очень сильное задымление. Невероятными усилиями спасателей огонь все же удалось потушить, и он не распространился дальше по дому.

Но пострадавшие в этом происшествии все же есть. Дымом отравились пятеро взрослых и двое младенцев. Они были госпитализированы в центральную городскую больницу Краснодона. Их состояние стабильно. Об этом 20 ноября рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

Хоть распространение огня и удалось остановить, но пришлось пожертвовать одной из квартир – той, где начался пожар. Помещение выгорело полностью.

— Со слов жильцов дома, а также родных и близких: 30-летняя хозяйка сгоревшей квартиры жила одна, страдала расстройством психики, злоупотребляла алкоголем, курила, не выходя на улицу. По всей вероятности, став виновницей загорания, женщина испугалась и, ничего никому не сообщив, ушла из дома. Это подтвердили люди, заметившие соседку во дворе незадолго до прибытия службы 101. Во время ликвидации пожара она так и не появилась, — говорится в сообщении.

Пожарные установили предполагаемую причину возгорания, она банальная – огонь возник из-за недокуренной сигареты.

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ИСТОЧНИК KP.RU