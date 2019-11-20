2019-11-20T22:24:22+03:00
Политика

На маршруты в Макеевке вышли новые автобусы с рисунками на бортах

Автобусный парк Макеевки обновили новыми машинами
Ольга ГОРДО
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Вот такие красивые автобусы теперь работают на маршрутах. Фото: makeevka.ruВот такие красивые автобусы теперь работают на маршрутах. Фото: makeevka.ru
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Автобусный парк Макеевки пополнился новыми машинами. Часть автобусов уже вышла на линии. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Сергей Голощапов.

- Мы уже запустили новые автобусы по маршрутам №№ 7, 26 и 30. Они с логотипом и пейзажами Макеевки, так как горожане обращают внимание на внешний вид автобусов и их удобство, — отметил градоначальник.

Голощапов не уточнил количество новых единиц транспорта, однако заверил, что обновление парка будет продолжено. В настоящее время в город завезен еще ряд автобусов, которые ожидают оформления документов и в скором времени также появятся на маршрутах.

Макеевка примыкает к Донецку с восточной его стороны. Это второй по численности населения город в ДНР. Индустриальный центр, славящийся угледобывающей, металлургической и химической промышленностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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