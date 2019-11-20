2019-11-20T18:09:36+03:00
Политика

Украина обстреляла Спартак из крупнокалиберной артиллерии

По поселку Спартак выпущено семнадцать снарядов
Ольга ГОРДО
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Украина нанесла по Спартаку массированный артиллерийский удар. Фото: https://www.facebook.com/Украина нанесла по Спартаку массированный артиллерийский удар. Фото: https://www.facebook.com/
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После долгожданного и громкого разведения сил и средств на двух участках, Украина ужесточила обстрелы на других участках фронта. При этом не стесняется применять крупнокалиберную артиллерию. Сегодня вечером армия Киева обстреляли район села Спартак, что к северу от Донецка. Во время обстрела применялись орудия калибром 152 миллиметра. Об этом информирует представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 16:20 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению от Орловки к Спартаку: выпущено 17 снарядов калибром 152 мм, — говорится в сообщении.

По данным СЦКК, сегодня армия Киева также подвергла обстрелу поселок Гольмовский на севере Горловки. Было выпущено восемь мин калибром 82 миллиметра.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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