2019-11-20T16:29:18+03:00
Политика

ВСУ прячут своих бойцов от националистов за колючей проволокой

Несогласные с разведением сил и средств ВСУшники убегают к нацикам
Ольга ГОРДО
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"Спрячь за высоким забором мальчонку выкраду вместе с забором". Фото https://radiosputnik.ria.ru/"Спрячь за высоким забором мальчонку выкраду вместе с забором". Фото https://radiosputnik.ria.ru/
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Командующий так называемой "операцией объединенных сил" генерал-лейтенант Владимир Кравченко приказал установить забор из колючей проволоки, чтобы изолировать своих бойцов от боевиков нацбатов. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он напомнил, что бойцы ВСУ, не согласные с разведением сил и средств в районе Золотого, самовольно уходят с позиций и вступают в нацбаты.

- По информации от наших источников, в связи с подобными инцидентами командование "ООС" решило принять меры для препятствия перехода военнослужащих ВСУ на сторону националистов, - рассказал Филипоненко.

- Так, украинским силовикам и сотрудникам правопорядка было приказано максимально ограничить доступ к дорогам вблизи района расположения националистических формирований. С 16 ноября по приказу командующего "ООС" Кравченко военнослужащие 72-й бригады ВСУ приступили к установке забора из колючей проволоки вдоль дороги между Катериновкой и Золотым, - сообщил офицер.

Кроме того, он уточнил, что Кравченко приказал десяти автомобильных полицейских патрулей, бронированным машинам и 50 вооруженным сотрудникам полиции и национальной гвардии патрулировать этот район.

- Данные факты подтверждены отчетами ОБСЕ", - подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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