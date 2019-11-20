"Украина должна восстановить все дома, которые разрушила" - Иван Приходько

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-20T11:24:31+03:00

Украина должна возместить весь ущерб, который она нанесла жителям Донбасса своими обстрелами, - сообщил мэр Горловки

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Власти Украины должны возместить ущерб, который они нанесли жителям ДНР своими обстрелами. Такое мнение высказал глава администрации Горловки Иван Приходько.

- Украина обязана возместить ущерб, который понесли граждане ДНР за годы войны из-за обстрелов со стороны ВСУ. Поэтому логичным и обоснованным является обращение жителей девятиэтажки, расположенной по проспекту Колхозный в Куйбышевском районе Донецка, в Европейский суд по правам человека с требованием, чтобы Киев компенсировал убытки, связанные с разрушением их жилья, – сказал Приходько.

Он добавил, что требования жителей являются справедливыми и должны быть рассмотрены европейским судом по правам человека объективно и непредвзято.

Жители Куйбышевского района Донецка уже подали иск в европейский суд по правам человека, в котором требуют возместить ущерб, причиненный обстрелами со стороны украинских силовиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU