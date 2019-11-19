Кошмар поселка Объединенный: специалисты назвали возможную причину подземных толчков в Макеевке

СЕГОДНЯ 19:04 2019-11-19T19:04:09+03:00

Эта версия еще должна быть доказана с помощью дополнительных исследований

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Уже на протяжении нескольких месяцев жители поселка Объединенный в Макеевке жалуются на подземные толчки. Из-за землетрясений дома «ходят ходуном», на стенах образовались трещины, а с потолков осыпается штукатурка. Долгое время власти не могли сказать причину этих толчков. И жители поселка начали подозревать, что от них что-то скрывают.

Сегодня, 19 ноября, руководитель рабочей группы по установлению природы подземных толчков, доктор технических наук Николай Лобков, наконец, озвучил возможную причину этих явлений.

— Основная версия, которая сейчас рассматривается – сдвижение подработанного массива. Это и есть результат довольно глубокого анализа ситуации рабочей группой, но это пока теория, которую можно проверить только с помощью специальной техники, — рассказал Николай Лобков.

Ученый сообщил, что необходимое сейсмологическое оборудование сейчас находится в России. А в Республику оно, скорее всего, приедет уже на этой неделе. Тогда с помощью техники специалисты смогут сделать дополнительные исследования и найдут источник толчков.

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ИСТОЧНИК KP.RU