«Крышу дома от толчков сносит»: специалисты выяснят причину землетрясений в Макеевке

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-25T17:02:31+03:00

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Жители поселка Объединенный, что в Советском районе Макеевки, подняли в соцсетях настоящий бунт по поводу постоянных землетрясений. По мнению макеевчан, власти что-то скрывают от них.

- Объединенный, квартал 59, дом №4 очень сильно трусит. Крышу сносит, которая держится на соплях, - написала Екатерина Бережная. - 4 месяца назад упал потолок, сильные трещины по дому и подъезду, а от этих толчков ещё больше щели стали и вот-вот крыша рухнет. Никому нет дела, ни ЖЭКу, ни администрации.

- Объединенный, 57-й квартал. Трясёт каждый день, – дополнил ситуацию Алексей Шелег.

- Только что трухануло, квартал 60, - расширил географию бедствия Денис Дихтяр.

- Сегодня стена трещала в спальне, под обоями пока не видно, но испугалась сильно! На днях после очередного землетрясения, посыпалась штукатурка, сообщила Елена Шанина и посетовала. - Да всем плевать! Я заявления уже год как пишу по поводу дома. Ответы приходят в письменном виде и комиссия три раза приходила домой. Кормят обещаниями, а по делу ноль!

От толчков стены домов в Объединенном идут трещинами. Фото: ВКонтакте/Екатерина Бережная

Сегодня стало известно, что в ДНР создана рабочая группа по установлению природы «негативных динамических явлений в зоне ведения работ» шахты «Калиновская-Восточная» госпредприятия «Макеевуголь». В ее состав вошли представители макеевских властей, МЧС, ученые, в том числе сотрудники Донецкого института физики горных процессов, Донецкого научно-исследовательского угольного института, представители углепрома – шахты «Калиновская-Восточная», предприятия «Донбассуглереструктуризация» и другие.

- На следующей неделе мы приступим к работе, – сообщил завотделом управления геомеханическими и технологическими процессами РАНИМИ Николай Лобков, возглавивший группу.

ИСТОЧНИК KP.RU