СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-19T13:22:01+03:00

Разгадать загадку подземных толчков в Макеевке помогут специалисты из России Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Жители Объединенного опасаются, что в поселке начнет проседать земля

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Полгода назад жизнь в макеевском поселке Объединенный превратилась в настоящий фильм ужасов. Из-за подземных толчков в квартирах полопались стены, а в подъезде одной из многоэтажек даже обвалилась крыша. Дети, просыпаясь посреди ночи, стали бояться призрака.

Председатель специально созданной рабочей группы Николай Лобков исключил связь подземных толчков с землетрясениями. Сейчас донбасские ученые рассматривают несколько версий, связанных с шахтными подработками. Помочь им могут эксперты из России.

- Привлечем российских специалистов, чтобы они помогли выяснить причины подземных толчков, - сообщил «КП» руководитель фракции «Донецкая Республика» в Народном Совете Валерий Скороходов.

Сейчас донбасские ученые ищут аппаратуру, необходимую для поиска эпицентра колебаний. Ситуацию в Объединенном взял на личный контроль Глава ДНР Денис Пушилин.

Власти Макеевки призывают горожан информировать их о новых подземных толчках. Номера телефонов горячей линии: (071) 363-07-40, (071) 308-36-00, 23-08-42.

ИСТОЧНИК KP.RU