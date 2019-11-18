Музей Победы Москвы и Республиканский краеведческий музей Донецка подписали договор о сотрудничестве
В Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября проходил VIII Международный культурный форум. Именно там состоялся семинар-совещание участников Международного проекта «Территория Победы». Данный проект был инициирован Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
Более 100 музеев различной ведомственной принадлежности присоединились к этому форуму, и эта цифра непрерывно растёт. В числе тех, с кем подписано соглашение о сотрудничестве и наш героический Донецкий республиканский краеведческий музей. Свои подписи под соглашением поставили генеральный директор ДРКМ Марина Максимчук и директор Музея Победы Александр Школьник.
Это послужит сохранению исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне с помощью экспозиций, выставок, просветительских проектов.
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