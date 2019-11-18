2019-11-18T19:32:12+03:00
Общество

Музей Победы Москвы и Республиканский краеведческий музей Донецка подписали договор о сотрудничестве

Договор подписали в Питере на Международном культурном форуме
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Договор подписан. Фото: пресс-служба ДРКМДоговор подписан. Фото: пресс-служба ДРКМ
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге с 14 по 16 ноября проходил VIII Международный культурный форум. Именно там состоялся семинар-совещание участников Международного проекта «Территория Победы». Данный проект был инициирован Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Более 100 музеев различной ведомственной принадлежности присоединились к этому форуму, и эта цифра непрерывно растёт. В числе тех, с кем подписано соглашение о сотрудничестве и наш героический Донецкий республиканский краеведческий музей. Свои подписи под соглашением поставили генеральный директор ДРКМ Марина Максимчук и директор Музея Победы Александр Школьник.

Это послужит сохранению исторической памяти о Победе в Великой Отечественной войне с помощью экспозиций, выставок, просветительских проектов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как выживает зоопарк при горловском "Стироле" выяснял корреспондент "Комсомольской правды"

Объявление в соцсетях о голодающих животных в зоопарке на передовой не оставило равнодушными никого (подробнее...)

«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию

Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Донецке на день: 19 ноября ожидается пасмурный день
Флаги нацистов замечены над окопами, с которых ушли ВСУ
Защитный слой пополняшки лучше стерать ластиком
Нацисты из Одессы едут к побратимам в зону разведения в Петровском
За отказ принести бутылку командир ВСУ сломал ребра подчиненному
Пушилин: «Где и как нам жить, с кем дружить, на каком языке разговаривать - мы решим сами»
«Один - отвлекал продавца, другой - в это время воровал»: задержаны воры из Шахтерска
«Видимо, до мира мы не доживем. Перемирия не вынесем»: 120 снарядов прилетели от Украины только за сутки
Нацисты грозят украинским депутатам прилюдной казнью за отвод войск
Погода в Луганске сегодня 18 ноября: без осадков и +7
Погода в Донецке 18 ноября: пасмурно и прохладно
По пути за пенсией: На мосту в Станице Луганской умерли двое мужчин
«Нуждаемся во всех группах крови!» В Енакиево для пополнения банка крови приглашают доноров
Киев хочет обмануть Донбасс с принятием закона, который в Москве считают краеугольным
«Со щеки собаки свисала огромного размера опухоль»: Донецкий приют «ПИФ» собирает деньги на лечение собаки
Каратели из 23-й бригады Нацгвардии заняли под штаб единственный детский сад в селе под Мариуполем
«Америка завоевала Донбасс?» Два украинских полковника вывесили флаги США на своих позициях
Стало известно, с каких позиций украинские военные обстреляли окраину Донецка
Готовится провокация: под Львовом украинская Нацгвардия учится захватывать зону разведения войск в Донбассе
Патриотическую акцию юнармии ДНР поддержали в России, Германии и Эстонии
«Не платье, а мечта»: соцсети покорило золотое платье из гусиных перьев певицы Натальи Орли
«Я что, тоже не полностью гражданка Украины?» Омбудсмен незалежной рассказала, сколько жителей ДНР и ЛНР лишь числятся переселенцами
Донецкий «Гвардеец» второй раз подряд стал чемпионом ДНР по футболу
На чемпионате мира по карате в Токио флаг ДНР называли флагом Малой России
Украинская армия втрое снизила интенсивность обстрелов ДНР, но провокации в Петровском продолжаются