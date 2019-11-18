Нацисты из Одессы едут к побратимам в зону разведения в Петровском

18 Нояб. 16:39 2019-11-18T23:28:24+03:00

В Одессе организованы курсы по обучению таких активиств

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Одесское националистическое формирование «Национальные дружины» (организация запрещена в РФ) планирует направить своих сторонников в район участка разведения сил и средств в Петровском для усиления украинских радикалов в их противостоянии вооруженным силам Украины. Просто это самый простой способ заработка в нищей Украине.

- Представителями одесского националистического формирования «Национальные дружины» анонсировано проведение мероприятия «Рейд за мир», в рамках которого предполагается направление своих сторонников в район разведения войск в населенные пункты Богдановка и Новогнатовка, – сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

Целью нацистов является организация информационных вбросов через подконтрольные СМИ, а также поддержка радикалов в их конфликте с ВСУ.

- Организованы курсы по тактике обучения активистов ножевому бою, методике ведения стрельбы из стрелкового оружия. Подготовка активистов осуществляется на территории Одесской области, – добавили в управлении.

Стычки между военнослужащими ВСУ и радикалами нарастают. И пока не видно силы, способной усмирить бунт националистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU