СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-18T09:05:02+03:00

Ордам безработных совсем не хочется возвращаться в нищие села. Фото: novorosinform.org

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Конечно, на Украине фашизма нет! "Где вы их фидели?" - восклицают пэрэсични громадяне. Вот только украинские нацисты, чьи организации запрещены в РФ, активизировались в районах участков разведения сил и средств в Донбассе.

- Отмечаем активизацию украинских радикалов в районах участков разведения сил и средств <…> немаловажное значение уделяется и идеологической обработке как населения, так и военнослужащих, — сообщает командование Донецкой Народной Республики, ссылаясь на данные разведки.

И это вполне объяснимо - ордам безработных нацистов совсем не хочется возвращаться в нищие села, когда в Донбассе можно вольготно мародерить.

В рядах ВСУ активно распространяются агитационные листовки. Их тематика – призыв украинских военнослужащих к игнорированию приказов командования по отводу войск.

Ранее ветеран «АТО» заявил, что, если украинские власти не остановят отведение войск в Донбассе и не легализуют боевиков нацистских батальонов в зоне проведения карательной операции, депутатов украинского парламента будет ожидать прилюдная казнь под окнами администрации президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU