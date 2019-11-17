Стало известно, с каких позиций украинские военные обстреляли окраину Донецка

СЕГОДНЯ 15:21 2019-11-17T15:41:48+03:00

Сегодня днем украинские военные расстреляли поселок Старомихайловка из боевых машин пехоты и автоматических гранатометов

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Сегодня в 12.15 украинские военные открыли огонь со стороны Красногоровки по поселку Старомихайловка, расположенному на западной окраине Донецка.

- Всего было произведено 10 выстрелов из БМП-1, выпущено 29 гранат из АГС, также применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате обстрела была повреждена несущая стена жилого дома по адресу улица Фрунзе, 14. Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Более подробная информация уточняется.

Кстати, сегодня после 8 часов утра с украинских позиций были обстреляны северные и южные окраины Донецка: по поселку Спартак выпустили 8 гранат из СПГ, а по Александровке - 15 гранат из АГС, также применились крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Также украинские военные обстреляли из минометов поселок Зайцево под Горловкой, из автоматических гранатометов – село Саханка на юге ДНР. А в селе Петровское в пределах участка разведения войск применили стрелковое оружие.

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