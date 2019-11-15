В Енакиево запустили новый молокозавод

15 Нояб. 16:26 2019-11-15T16:26:13+03:00

Продукция Енакиевского молокозавода будет выглядеть так. Фото: http://dnr-live.ru

Продукция будет выпускаться под торговой маркой «Молочный край»

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В Енакиево на базе завода молочных продуктов запущено новое производство молочной продукции. Об этом сообщили в министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

- С целью запуска предприятия ООО «Енакиевский производитель» была проделана колоссальная работа по восстановлению производственных мощностей. В рабочее состояние был приведен участок приемки молока, аппаратный цех, участок розлива, помещение экспедиции, реконструирована производственная котельная, а также аттестована производственная лаборатория, — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что на данный момент предприятие готово производить 20 тонн продукции в сутки.

- Уже налажено производство четырех видов продукции: молока 2,5%, кефира 2,5 %, ряженки и сметаны 20%, разного объема, — сказано в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU