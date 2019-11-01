Комбикорма и инкубационные яйца производства ДНР будут поставляться в Крым

СЕГОДНЯ 11:35 2019-11-01T11:35:09+03:00

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Как известно, в Донецке прошел международный инвестиционный форум, во время которого Республика заключила массу контрактов и договоров, а также об инвестициях в экономику ДНР. В том числе Республика договорилась о поставке местной продукции птицефабрик в Крым. «Сельхозпродукт» будет поставлять в Крым комбикорма, «Роз-Агро» — инкубационные яйца. Договора о поставках были подписаны с центром экономического взаимодействия республик на Международном инвестиционном форуме. Об этом заявил директор центра экономического взаимодействия республик Сергей Агеев.

- Мы провели очень много интересных переговоров, узнали о существовании очень многих интересных проектов. Также подписали соглашения о поставке комбикормов для животных и о поставке инкубационного яйца. Пока прорабатываем в Крым, но может быть и чуть-чуть дальше, – сказал Сергей Агеев.

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Разработка данного продукта практически завершена. Его апробация в Республиках – дело ближайшего времени (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU