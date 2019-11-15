2019-11-15T20:04:45+03:00
Общество

В какой отрасли в Республике не хватает специалистов?

На рынке труда есть больше тысячи свободных вакансий
Екатерина Сорока
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Об этом рассказали на 13 Международной научно-практической конференции, которая проходила в Республике. Фото: vestifinance.ruОб этом рассказали на 13 Международной научно-практической конференции, которая проходила в Республике. Фото: vestifinance.ru
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14 ноября министр труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина рассказала, что в нескольких сферах Республики критически не хватает специалистов.

По ее словам, больше всего открытых вакансий в сфере: здравоохранения – 2457 свободных мест; образования – 2194; перерабатывающей промышленности – 1309; добывающей промышленности – 1024; и транспорта – 701.

— Анализ процессов на рынке труда Республики говорит о том, что одной из ключевых проблем является наличие дисбаланса или несоответствия профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы, — добавила Лариса Толстыкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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