В какой отрасли в Республике не хватает специалистов?
14 ноября министр труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина рассказала, что в нескольких сферах Республики критически не хватает специалистов.
По ее словам, больше всего открытых вакансий в сфере: здравоохранения – 2457 свободных мест; образования – 2194; перерабатывающей промышленности – 1309; добывающей промышленности – 1024; и транспорта – 701.
— Анализ процессов на рынке труда Республики говорит о том, что одной из ключевых проблем является наличие дисбаланса или несоответствия профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы, — добавила Лариса Толстыкина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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