13 Нояб. 20:44 2019-11-13T20:44:15+03:00

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Мавр сделал свое дело - так можно расценить обстановку на украинских позициях в отношении радикалов. Украинские военные сегодня ударили по позициям полка патрульной службы полиции особого назначения «Киев» (запрещенная в РФ организация) в районе села Опытное под Донецком. Об этом сообщили сегодня в Управлении Народной милиции ДНР.

- Сегодня в 13:00 с позиций 37 батальона 56 отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Опытное из АГС-17 были обстреляны позиции подразделения полка особого назначения «Киев», основу которого составляют выходцы с «майдана». По националистам солдаты ВСУ выпустили 40 гранат. Потери среди личного состава уточняются, – говорится в сообщении.

А накануне, националисты накрыли из АГС машину украинских военных, тяжело ранено четверо человек, включая комбрига.

ИСТОЧНИК KP.RU