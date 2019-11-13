Националисты стреляют по своим же: четверо украинских военных ранено

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-13T12:39:55+03:00

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Вчера радикалы из ДУК «Правый Сектор» (запрещеннная в РФ организация) осуществили террористический акт в отношении командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады Коростелева, который вместе с тремя офицерами осуществлял проверку новых позиций после отвода сил и средств в районе н.п. Богдановка.

Боевики осуществили несколько выстрелов из АГС по автомобилю комбрига, в результате чего, четверо военнослужащих получили ранения, двое из них, в т.ч комбриг находятся в тяжелом состоянии.

Противник продолжает усиливать эскалацию напряженности в районе разведения сторон на участке Богдановка-Петровское.

Это не первый случай проведения терактов в отношении военнослужащих 128 бригады со стороны националистов. Так, 10 ноября двумя выстрелами из РПГ-18 «Муха» боевики подорвали автомобиль «УРАЛ», в результате чего получили ранения четверо военнослужащих 128 бригады. Таким образом, радикалы планомерно взяли курс на создание очага напряженности в данном районе и мстят командованию и личному составу бригады за оставление ими позиций.

ИСТОЧНИК KP.RU