Националисты стреляют по своим же: четверо украинских военных ранено
Вчера радикалы из ДУК «Правый Сектор» (запрещеннная в РФ организация) осуществили террористический акт в отношении командира 128 отдельной горно-штурмовой бригады Коростелева, который вместе с тремя офицерами осуществлял проверку новых позиций после отвода сил и средств в районе н.п. Богдановка.
Боевики осуществили несколько выстрелов из АГС по автомобилю комбрига, в результате чего, четверо военнослужащих получили ранения, двое из них, в т.ч комбриг находятся в тяжелом состоянии.
Противник продолжает усиливать эскалацию напряженности в районе разведения сторон на участке Богдановка-Петровское.
Это не первый случай проведения терактов в отношении военнослужащих 128 бригады со стороны националистов. Так, 10 ноября двумя выстрелами из РПГ-18 «Муха» боевики подорвали автомобиль «УРАЛ», в результате чего получили ранения четверо военнослужащих 128 бригады. Таким образом, радикалы планомерно взяли курс на создание очага напряженности в данном районе и мстят командованию и личному составу бригады за оставление ими позиций.
ИСТОЧНИК KP.RU