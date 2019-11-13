Саперы начали разминирование вблизи Петровского
Сегодня, 13 ноября, запланировано начало разминирования вблизи Петровского в Донбассе - один из этапов разведения сил.
- Сегодня на участке разведения сил и средств в Петровском силами МЧС начаты противоминные мероприятия. На месте присутствуют офицеры СЦКК, а также пресс-служба УНМ ДНР, — отметили в СЦКК.
Об этом также сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, сообщает DW.
Он добавил, что разминирование на участке разведенных войск в Золотом еще продолжаются.
Сайдик также призвал стороны конфликта и в дальнейшем с полной ответственностью относиться ко взятым на себя обязательствам. Также он напомнил, что организация ждет официальное сообщение о завершении отвода.
При этом, украинские военные заминировали дорогу к мосту, который соединяет Старый Айдар и Счастье. В то время как бойцы ЛНР отчищают местность от неразорвавшихся боеприпасов на участке разведения сил и средств у Золотого, украинские боевики продолжают хаотично минировать местность со своей стороны.
ИСТОЧНИК KP.RU