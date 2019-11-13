2019-11-13T11:07:16+03:00
Политика

Саперы начали разминирование вблизи Петровского

Одни расчищают местность от снарядов, другие, со стороны ВСУ, продолжают минировать
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Это процесс напоминает - шаг вперед (со стороны ДНР), два шага назад (со стороны ВСУ) Фото: novorosinform.orgЭто процесс напоминает - шаг вперед (со стороны ДНР), два шага назад (со стороны ВСУ) Фото: novorosinform.org
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Сегодня, 13 ноября, запланировано начало разминирования вблизи Петровского в Донбассе - один из этапов разведения сил.

- Сегодня на участке разведения сил и средств в Петровском силами МЧС начаты противоминные мероприятия. На месте присутствуют офицеры СЦКК, а также пресс-служба УНМ ДНР, — отметили в СЦКК.

Об этом также сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, сообщает DW.

Он добавил, что разминирование на участке разведенных войск в Золотом еще продолжаются.

Сайдик также призвал стороны конфликта и в дальнейшем с полной ответственностью относиться ко взятым на себя обязательствам. Также он напомнил, что организация ждет официальное сообщение о завершении отвода.

При этом, украинские военные заминировали дорогу к мосту, который соединяет Старый Айдар и Счастье. В то время как бойцы ЛНР отчищают местность от неразорвавшихся боеприпасов на участке разведения сил и средств у Золотого, украинские боевики продолжают хаотично минировать местность со своей стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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