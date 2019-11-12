2019-11-12T14:37:31+03:00
Политика

Украинские боевики заминировали дорогу к мосту, соединяющему Старый Айдар и Счастье

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики заминировали дорогу к мосту, соединяющему Старый Айдар и Счастье. Фото: ВКонтактеУкраинские боевики заминировали дорогу к мосту, соединяющему Старый Айдар и Счастье. Фото: ВКонтакте
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Украинские силовики заминировали дорогу к мосту, соединяющему Старый Айдар и Счастье. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В то время как на участке разведения сил и средств у Золотого бойцы ЛНР отчищают местность от неразорвавшихся боеприпасов, украинские силовики продолжают хаотичное минирование территорий вблизи городов и сел на подконтрольной им территории.

- Мы получили информацию о минировании подразделениями 46-й бригады ВФУ асфальтированной дороги, ведущей к мосту, соединяющему Старый Айдар и Счастье, по которому ежедневно перемещаются мирные жители, - рассказал Осадчий.

По его словам, при установке минно-взрывных заграждений украинские силовики не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей, чем подвергают опасности, как своих военнослужащих, так и мирное население.

Наблюдатели ОБСЕ подтвердили наличие мин на дороге к мосту, соединяющему Старый Айдар и Счастье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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