2019-11-12T15:11:41+03:00
Общество

Пятилетие со дня образования Управления Народной милиции: Имена погибших героев ДНР присвоят ряду объектов социально-культурной сферы

Эту инициативу поддержал Глава Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Пушилин: Имена погибших героев ДНР присвоим ряду объектов социально-культурной сферы. Фото: пресс-служба Главы ДНРПушилин: Имена погибших героев ДНР присвоим ряду объектов социально-культурной сферы. Фото: пресс-служба Главы ДНР
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В честь погибших Героев ДНР назовут объекты социально-культурной сферы. Об этом сегодня на торжественном собрании в честь 5-летия со дня основания Управления Народной милиции сообщил Глава Республики Денис Пушилин.

- В честь юбилея мной была поддержана инициатива Народной милиции об увековечении Героев ДНР путем присвоения ряду объектов социально-культурной сферы их имен. Мы гордимся нашими героями, наш долг сделать так, чтобы об их подвигах знали будущие поколения, - сказал он.

При этом Глава ДНР добавил:

- Защищать независимость Республики встали простые люди – рабочие, шахтеры, предприниматели, все те, кому была небезразлична судьба родной земли. Из разрозненных отрядов Народного ополчения 12 ноября 2014 года был создан слаженный боеспособный организм, который способен отразить внешнюю угрозу и обеспечить эффективную защиту наших рубежей.

Напомним: Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики было создано 12 ноября 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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