Пятилетие со дня образования Управления Народной милиции: Имена погибших героев ДНР присвоят ряду объектов социально-культурной сферы
В честь погибших Героев ДНР назовут объекты социально-культурной сферы. Об этом сегодня на торжественном собрании в честь 5-летия со дня основания Управления Народной милиции сообщил Глава Республики Денис Пушилин.
- В честь юбилея мной была поддержана инициатива Народной милиции об увековечении Героев ДНР путем присвоения ряду объектов социально-культурной сферы их имен. Мы гордимся нашими героями, наш долг сделать так, чтобы об их подвигах знали будущие поколения, - сказал он.
При этом Глава ДНР добавил:
- Защищать независимость Республики встали простые люди – рабочие, шахтеры, предприниматели, все те, кому была небезразлична судьба родной земли. Из разрозненных отрядов Народного ополчения 12 ноября 2014 года был создан слаженный боеспособный организм, который способен отразить внешнюю угрозу и обеспечить эффективную защиту наших рубежей.
Напомним: Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики было создано 12 ноября 2014 года.
ИСТОЧНИК KP.RU