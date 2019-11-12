2019-11-12T12:36:28+03:00
Политика

«Пусть нас будет меньше, зато это будет нация»: Известный украинский писатель Василий Шкляр о том, стоит ли уйти из Донбасса

Он призывает с пониманием относиться к историческим реалиям
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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«Пусть нас будет меньше, зато это будет нация»: Василий Шкляр о том, стоит ли уйти из Донбасса. Фото: Фейсбук«Пусть нас будет меньше, зато это будет нация»: Василий Шкляр о том, стоит ли уйти из Донбасса. Фото: Фейсбук
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Вопрос о сдаче территорий у военных из Украины даже не подлежит дискуссии. Об этом в интервью «Главкому» рассказал писатель Василий Шкляр, который неоднократно бывал на фронте, и является почетным «азовцем» (полк «Азов» - запрещенная в России организация) с правом ношения шеврона.

- Помню разговор с одним воином в Карловке. Он с самого Донецка, у него и позывной Дончанин. Кстати, украиноязычный мальчик. Так себе мирно вроде поговорили, а потом он на Фейсбук сбросил мне свое «фе». Я его понимаю. Что ж, давайте бороться до конца. Мы привыкли бороться веками, что нам еще каких-то 50-100 лет? - иронизирует Василий Шкляр.

При этом призывает с пониманием относиться к историческим реалиям.

- Олесь Гончар еще в 1993 году написал, что Донбасс - это раковая опухоль, бросим его в рот империи, пусть подавится… Большинство этого не хочет и слышать. Но разве писатель сказал это в отчаянии с каким-то злым намерением? Он чувствовал угрозы, как чувствует зверь приближающуюся опасность. Потому что дальше говорит, что пусть нас будет меньше на несколько миллионов, зато это будет нация. Мы способны будем возродиться, войти в европейскую цивилизованную семью. А дальше Гончар выражает пророчество, которое два десятилетия исполняется на наших глазах. Иначе, говорит он, будет разбой и вечный шантаж. Попал в самое «яблочко». Но должны ли мы принимать эти слова за окончательное решение? Нет, конечно, - говорит писатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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