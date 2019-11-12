Сивохо рассказал, как собирается возвращать Донбасс
Первым шагом к реинтеграции Донбасса должно стать упрощение пересечения линии соприкосновения. Такое мнение высказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо.
Он назвал контрольные пункты въезда-выезда «границей между мирами».
- Я хотел бы, чтобы контрольных пунктов въезда-выезда не стало вообще, - это моя мечта, чтобы страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться, - сказал он.
Сивохо напомнил, что основная масса пересекающих линию разграничения - это пожилые люди, которые страдают от процедур прохождения КПВВ.
- Мы много говорим о единстве, но на КПВВ равенство и единство уходят на другой план. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар - мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой? – задается вопросом советник.
ИСТОЧНИК KP.RU