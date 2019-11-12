2019-11-12T11:24:00+03:00
Политика

Сивохо рассказал, как собирается возвращать Донбасс

По его мнению, первым шагом на этом пути должно стать упрощение пересечения КПП
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Сивохо рассказал, как собирается возвращать Донбасс. Фото: marik.co.uaСивохо рассказал, как собирается возвращать Донбасс. Фото: marik.co.ua
Изменить размер текста:

Первым шагом к реинтеграции Донбасса должно стать упрощение пересечения линии соприкосновения. Такое мнение высказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо.

Он назвал контрольные пункты въезда-выезда «границей между мирами».

- Я хотел бы, чтобы контрольных пунктов въезда-выезда не стало вообще, - это моя мечта, чтобы страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться, - сказал он.

Сивохо напомнил, что основная масса пересекающих линию разграничения - это пожилые люди, которые страдают от процедур прохождения КПВВ.

- Мы много говорим о единстве, но на КПВВ равенство и единство уходят на другой план. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар - мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой? – задается вопросом советник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Пусть нас будет меньше, зато это будет нация»: Известный украинский писатель Василий Шкляр о том, стоит ли уйти из Донбасса
«Вольво-центр», Горловка и Коминтерново оказались под огнем украинских военных
Новогодняя акция: фирменный календарь в подарок для читателей, подписавшихся на «Комсомольскую правду»
Как читателям «Комсомолки» сэкономить на покупке любимой газеты
Сборная ДНР по карате завоевала 10 золотых медалей на Кубке мира в Японии
Украинские боевики за сутки обстреляли три поселка в ЛНР
В Донбассе ищут потомков святого из Екатеринбурга
Туман, сильный ветер и похолодание до двух градусов – такая погода ждет жителей Донецка на этой неделе
Российские актеры передали луганским сиротам мягкие игрушки
Сборная ДНР по каратэ завоевала 10 золотых медалей на Кубке мира в Японии
«Поможем нашему городу стать чище»: История дончанки, которая борется за экологию в регионе, получила продолжение
Персоны нон-грата: Зеленский не пускает турок на Украину