Сивохо рассказал, как собирается возвращать Донбасс

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-12T11:24:00+03:00

По его мнению, первым шагом на этом пути должно стать упрощение пересечения КПП

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Первым шагом к реинтеграции Донбасса должно стать упрощение пересечения линии соприкосновения. Такое мнение высказал советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо.

Он назвал контрольные пункты въезда-выезда «границей между мирами».

- Я хотел бы, чтобы контрольных пунктов въезда-выезда не стало вообще, - это моя мечта, чтобы страна вновь была единой и чтобы ничего не мешало нам перемещаться, - сказал он.

Сивохо напомнил, что основная масса пересекающих линию разграничения - это пожилые люди, которые страдают от процедур прохождения КПВВ.

- Мы много говорим о единстве, но на КПВВ равенство и единство уходят на другой план. Неужели миру и безопасности может навредить желание провезти какой-то товар - мед, орехи, например, побаловать ребенка новой игрушкой? – задается вопросом советник.

ИСТОЧНИК KP.RU