В Донбассе ищут потомков святого из Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 00:10 2019-11-12T00:10:06+03:00

Комиссия по канонизации Екатеринбурга разыскивает прямых родственников причисленного к лику святых Александра Адрианова, которые могут жить в Донбассе

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В Екатеринбурге ищут потомков причисленного к лику святых священника Александра Адрианова. По сохранившимся данным, одна из внучек святого – Мария Мещерякова - жила в Донбассе. Найти прямых потомков необходимо, чтобы идентифицировать обретенные мощи святого.

Вот что известно об Александра Адрианова.

Сто один год назад в городе Нижняя Тура был убит священник Александр Адрианов. Это был пожилой, но очень деятельный батюшка 60-ти лет: он строил храмы, учил детей Закону Божию, активно боролся с пьянством среди горожан и жителей крестных сел. Сейчас он прославлен в лике святых, а недавно в Нижней Туре обретены останки, которые возможно, принадлежат ему. Чтобы установить их подлинность, нужна помощь потомков отца Александра по прямой линии.

Комиссия по канонизации святых Екатеринбургской митрополии просит помощи в поиске потомков священника. Вспомните: может быть, вы знаете кого-то из Адриановых?

Известно, что у отца Александра была супруга (ее тоже звали Александрой) и трое детей: Сергей, Александр и Анна. Но, к сожалению, потеряны следы его внуков, правнуков и других потомков.

Вот потомки Анны и могут жить в Донбассе. Анна вышла замуж за Александра Мещерякова (впоследствии священника), у них были дети Борис и Лидия. Борис Мещеряков работал в Ленинграде, Лидия Мещерякова на Донбассе. Больше о потомках священномученика Александра Адрианова ничего неизвестно.

Комиссия по канонизации святых просит откликнуться всех, кто что-то знает! Важна любая информация о внуках, правнуках и других потомках священномученика Александра. Информацию можно сообщить по адресу: stukova1@sestry.ru. Тел. 8-912-66-088-03 Можно также написать по адресу: 620063, Екатеринбург, ул. Зеленая Роща, 1, Комиссия по канонизации святых.

ИСТОЧНИК KP.RU