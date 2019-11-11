2019-11-11T20:27:07+03:00
Политика

Персоны нон-грата: Зеленский не пускает турок на Украину

В ЛНР рассказали, что гражданам Турции отказывают во въезде в незалежную из-за слабой критики «аннексии Крыма»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинским пограничникам дана команда: считать турок непрошенными гостями. Фото: Пресс-служба ГПСУУкраинским пограничникам дана команда: считать турок непрошенными гостями. Фото: Пресс-служба ГПСУ
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37 турецким гражданам было отказано в пропуске через украинскую границу. Похожее, что в Киеве в своей русофобии совсем запутались: кто для них друг, кто враг, а кто совсем никак. Теперь даже мирные турки представляют для незалежной угрозу. Потому что Анкара слабо критикует «аннексию Крыма».

- На «горячую линию» ГП ЛНР поступила информация от представителя Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), который сообщил, что на участке Азово-Черноморского регионального управления действует распоряжение «свыше» прилагать максимальные усилия, чтобы отказывать во въезде на Украину гражданам Турции, - сегодня рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.

Выяснилось, что за последние полгода - с апреля по октябрь - 37 турецким гражданам было отказано в пропуске через украинскую границу.

- Украинский пограничник сказал, что такое распоряжение командование ГПСУ получило от первых лиц государства, которые таким образом пытаются давить на официальную Анкару из-за «турецкого потока» и недостаточной критики «аннексии Крыма», - прокомментировали в Генпрокуратуре ЛНР.

Понятно, что Зеленский действует по «подсказке» друзей из Вашингтона. «Слуга народа» готов угодить всем своим хозяевам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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