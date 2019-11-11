2019-11-11T23:23:32+03:00
Общество

Туман, сильный ветер и похолодание до двух градусов – такая погода ждет жителей Донецка на этой неделе

Эта неделя пока пройдет без сильных осадков
Екатерина Сорока
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К счастью, осадки синоптики пока не прогнозируют. Фото: maximelisicenko.livejournal.comК счастью, осадки синоптики пока не прогнозируют. Фото: maximelisicenko.livejournal.com
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На этой неделе жителям Донецка, да и всей Республике, придется достать свои теплые свитера и пледы. Следующие семь дней на улице будет сильный порывистый ветер и густой туман, а температура воздуха ночью опустится аж до двух градусов тепла. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС ДНР Наталья Гетова.

— По данным Гидрометцентра МЧС ДНР, на текущей неделе в Республике будет без существенных осадков, в первой половине периода – утренние туманы и морось, а второй половине – сильный ветер от 15 до 20 метров в секунду. Ночью температура воздуха упадет до 2 – 7 градусов тепла, а днем поднимется до 8 – 13 градусов выше нуля, — рассказала Наталья Гетова.

Чем ближе конец ноября, тем холоднее становится на улице. Зимний суровый климат все ближе надвигается на наш регион. Так всего пару дней назад было еще сравнительно теплая погода. Хоть разница в температуре и составляет всего четыре градуса (самая низкая температура на прошлой неделе была 6 градусов выше нуля, а самая высокая – 17 градусов тепла).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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