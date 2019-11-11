2019-11-11T22:59:57+03:00
Политика

Российские актеры передали луганским сиротам мягкие игрушки

Игрушки сделаны вручную мастером с Урала
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ЛИЦФото: ЛИЦ
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Мастер с Урала Алексей Бакунин сделал для детей из луганского Дома ребенка почти 500 мягких игрушек. Ребятам их передали российские актеры театра и кино Вилен Бабичев и Юлия Писаренко.

- Эти игрушки сделаны все из наших российских материалов и с любовью, - сказал Бабичев. - Помогать детским домам должны не только актеры либо другие публичные личности, но и каждый человек, у кого есть такая возможность.

В луганском Доме ребенка воспитываются 90 детей. Об этом сообщил главный врач Луганского республиканского дома ребенка Ирина Копейка.

- Наши дети полностью обеспечены и питанием, и медикаментами, у нас тепло и уютно, - рассказывает она. - Но мы всегда рады гостям, которые приходят к нам с какими-то миссиями. Дети всегда очень рады этому, поэтому, спасибо большое за такие визиты наших гостей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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