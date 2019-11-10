2019-11-10T16:16:43+03:00
Политика

Поклонники Порошенко выделили сто тысяч долларов на пополнение и обучение нацбатов

Сто тысяч долларов выделено на вербовку и обучение новобранцев в нацбаты и последующей отправки их в Донбасс
Ольга ГОРДО
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На вербовку и обучение пополнения в нацбаты, выделено сто тысяч долларов. ФОто: https://novorosinform.orgНа вербовку и обучение пополнения в нацбаты, выделено сто тысяч долларов. ФОто: https://novorosinform.org
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Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко выделили экстремистам «Правого сектора» (организация запрещена на территории ДНР, ЛНР и РФ) 100 тысяч долларов для вербовки добровольцев. Об этом сегодня сообщили в управлении народной милиции ДНР.

- Подразделения «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация, -ред.), дислоцированные в Киевской области, активизировали проведение агитационных мероприятий, направленных на вовлечение местного населения в свои ряды, – отметили в УНМ. – Ответственным за реализацию мероприятий определен руководитель 11 резервной сотни Тарас Лелюх, которому сторонники Петра Порошенко выделили 100 тысяч долларов на проведение мобилизационных мероприятий.

Там добавили, что новые бойцы будут проходить подготовку на тренировочных базах для дальнейшего участия в боевых действиях в Донбассе, а также проведения спецопераций.

Ранее доверенные лица экс-президента Украины Петра Порошенко заплатили националистам 500 тысяч долларов за то, чтобы те организовали провокации и, тем самым, подорвали доверие к нынешней власти, а заодно и расшатали и без того напряженную обстановку на линии разграничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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