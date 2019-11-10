2019-11-10T10:21:33+03:00
Необычная Россия

Донецкие грибы настолько суровые, что растут сквозь асфальт!

Дончанка сфотографировала грибы, которые проросли сквозь асфальт
Ольга ГОРДО
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Такое вот семейство вешенок выросло возле кукольного театра. Фото: Елена ЛимареваТакое вот семейство вешенок выросло возле кукольного театра. Фото: Елена Лимарева
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Живой интерес дончан вызвала фотография грибов, которые выросли в трещине асфальта. Теперь уж непонятно, что было раньше – трещина или грибы, но факт остается фактом – грибы растут на асфальте. Место произрастания также весьма примечательно – это не спокойная тропинка в частном секторе на окраине возле леса, это самый что ни наесть, центр города! Жительница Донецка Елена сфотографировала грибочки возле театра кукол, что на проспекте Ильича. И по всей видимости это вешенки.

- Прорастают грибы сквозь асфальт! Городские грибы! Донецкий Театр Кукол, - прокомментировала свои фотографии Елена.

Каким образом споры вешенки занесло в центр Донецка – непонятно. Но судя по внешнему виду – крепкие крупные шляпки, а не какие-то задохлики, условия под асфальтом в черте города вполне себе для вешенки комфортные. И если так пойдет дальше, я бы переживала за тот асфальт, а не за ту вешенку, ибо от грибницы так просто не избавиться.

СПРАВКА КП: Обычно вешенки растут на мертвых деревьях или гнилых пнях, реже на умирающих лиственных и хвойных деревьях. Предпочитает расти рядом с березами, ивами и осинами (можно добавить – с кукольными театрами, - ред.)

Во многих странах их выращивают в производственных условиях. В лесу грибы вешенки довольно неприхотливы, поэтому при искусственном выращивании их сажают большими группами на опилках, мелкой стружке и даже бумаге, отходах переработки растений и овощей (лузга или солома).

Вешенки растут с середины сентября и до конца декабря в странах Евразийского континента. Вешенка обыкновенная предпочитает низкие температуры, поэтому начинает расти с наступлением осени. Но может появиться и в летнее время, если долго стоит прохладная погода.

Употребление в пищу: это не только низкокалорийный, но и очень полезный гриб. В нем много белка, нужных человеческому организму аминокислот, есть аскорбиновая кислота, витамин РР, фосфор, железо и другие элементы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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