2019-10-10T15:19:54+03:00
Политика

Сказка "12 месяцев" на яву - в Донецке в октябре расцвела сирень

Дончанке посчастливилось купить букет сирени в октябре
Ольга ГОРДО
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Вот такая счастливая от начала до конца сказка "12 месяцев". Фото: Виктория СтепановаВот такая счастливая от начала до конца сказка "12 месяцев". Фото: Виктория Степанова
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Почти сказка разыгралась на улицах нашего города. Средь бела октябрьского дня аккуратная, похожая на старушку-сказочницу из фильмов Александра Роу, бабушка стояла себе на улице и продавала букеты сирени. Настоящая, фиолетовая, с крупными цветками, пахнущая маем – сирень. Фиолетовое с желтым – одно из классических сочетаний цветов. Весной первые весенние букеты именно такие – фиолетовые ирисы и желтые тюльпаны. Надо сказать, что сирень с желтыми листьями смотрится куда эффектней, даже несмотря на то, что подсознание категорически отказывается верить глазам. У всех проходящих мимо на лице сначала появлялась улыбка, которая потом сменялась выражением «ущипните меня. Как такое возможно?».

Нет, и раньше случалось увидеть сирень осенью. Но это всегда случалось аномально теплой осенью, тогда в природе что-то путалась и зацветали одуванчики, в прошлом году мы писали о цветущих в октябре каштанах, случалось, что и сирень выбрасывала по одной-две реденькие кисточки. Но так, чтобы полноценными букетами, яркими зелеными листьями, с насыщенным сиреневым запахом – такое впервые.

Правда красиво? Фото: Виктория Степанова

Правда красиво? Фото: Виктория Степанова

Попасть в сказку посчастливилось нашей сказочнице Виктории Степановой. И тут как раз без удивлений – подобное притягивает подобное.

- Представляешь, иду, а тут она – бабушка сирень продает. Сирень, представляешь?! Сразу подумала - это что - я в сказку "12 месяцев" попала? Это же чудо! А знаешь, сколько стоило чудо? Сто рублей! Мы пока дошли, нас каждый второй останавливал, просил сфотографироваться.

Сирень в ктябре приносит больше счастья, чем в мае. Фото: Виктория Степанова

Сирень в ктябре приносит больше счастья, чем в мае. Фото: Виктория Степанова

Оказалось, что сирень в октябре – не редкость. Какой-то романтичный ботаник таки вывел ремонтантный сорт сирени, которая цветет два раза в год. Первый, как положено, весной, а второй – август-сентябрь, реже - октябрь. Большинство ремонтантных сортов сирени относятся к группе сиреней Мейера и их гибридов. Кусты такой сирени, как правило, не высокие – до полутора метров.

Появившееся желание купить саженец такой сирени, заставило прошерстить интернет на предмет продажи саженцев. Увы, найти саженец ремонтантной сирени в Донецке, «Комсомолке» не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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