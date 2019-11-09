СЕГОДНЯ 21:38 2019-11-09T21:47:22+03:00

«Будет целесообразно, если вы действительно там поживете»: Пушилин переселил экспертов в эпицентр подземных толчков Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вместе с экспертами в Объединенный переселится и парламентарий Валерий Скороходов

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На экстренном заседании по проблеме подземных толчков в Советском районе Макеевки, которое проводил Глава ДНР Денис Пушилин, руководитель парламентской фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов сообщил:

- Был сход жителей. Понятно, что дома там ветхие, но людей беспокоят толчки, они опасаются за свою жизнь. Мы прорабатываем эту проблему с главой Макеевки. Я даже готов там пожить некоторое время, чтобы понять всю ситуацию.

- Считаю, будет целесообразно, если вы действительно там поживете, чтобы лично на себе ощутить всю ситуацию, – отметил Денис Пушилин.

Как рассказали во время совещания представители администрации города Макеевки, для контроля появившихся в домах трещин установлены восемь маячков (кварталы 41, 47, 48, 59 и 60). Специальные приборы помогут установить источник подземных колебаний и избежать дальнейшего разрушения зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU