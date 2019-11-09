Украинский опрос показал, что жители республик Донбасса возлагают вину за начало войны на украинскую власть
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик возлагают вину за начало вооруженного конфликта на постмайданную украинскую власть и Запад. Это показал недавний социологический опрос Украинского института будущего.
- Так, 96 процентов считают, что виновата украинская власть, 89 процентов - США, 77 процентов - Евросоюз. Также 80 процентов винят украинскую власть до переворота во главе с президентом Виктором Януковичем. Однако в случае с Киевом и Соединенными Штатами существенно преобладают оценки «в больше мере ответственны», а в случае с Евросоюзом и Януковичем - наполовину «в больше мере ответственны» и «в некоторой мере ответственны», - говорится в соцопросе.
8 процентов опрошенных основную ответственность за начало вооруженного конфликта возлагают на Россию, на власти республик Донбасса - 6 процентов. 91 процент с этим не согласны.
ИСТОЧНИК KP.RU