Украинский опрос показал, что жители республик Донбасса возлагают вину за начало войны на украинскую власть

СЕГОДНЯ 20:17 2019-11-09T20:17:36+03:00

Жители Трудовских на своей шкуре прочувствовали отношение к себе со стороны украинской власти Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

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Жители Донецкой и Луганской Народных Республик возлагают вину за начало вооруженного конфликта на постмайданную украинскую власть и Запад. Это показал недавний социологический опрос Украинского института будущего.

- Так, 96 процентов считают, что виновата украинская власть, 89 процентов - США, 77 процентов - Евросоюз. Также 80 процентов винят украинскую власть до переворота во главе с президентом Виктором Януковичем. Однако в случае с Киевом и Соединенными Штатами существенно преобладают оценки «в больше мере ответственны», а в случае с Евросоюзом и Януковичем - наполовину «в больше мере ответственны» и «в некоторой мере ответственны», - говорится в соцопросе.

8 процентов опрошенных основную ответственность за начало вооруженного конфликта возлагают на Россию, на власти республик Донбасса - 6 процентов. 91 процент с этим не согласны.

ИСТОЧНИК KP.RU