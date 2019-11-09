2019-11-09T18:07:19+03:00
Политика

Украинский танкист под Волновахой открыл огонь из автомата по своему командиру

Причиной инцидента стала ревность к прапорщику
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинский танкист под Волновахой открыл огонь из автомата по своему командиру. Фото: ФейсбукУкраинский танкист под Волновахой открыл огонь из автомата по своему командиру. Фото: Фейсбук
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Возле села Андреевка, что под Волновахой, военнослужащий танкового батальона открыл огонь из автомата по командиру танка. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Согласно данным нашей разведки, вчера в районе населенного пункта Андреевка на Мариупольском направлении военнослужащий 1-й роты танкового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады произвел выстрел из АК-74 в командира танка прапорщика Грицюка, которого, с проникающим ранением брюшной полости доставили в Центральную больницу Волновахи, – говорится в сообщении.

В Управлении народной милиции добавили, что причиной инцидента стала ревность танкиста к прапорщику, переключившего свое внимание на другого сослуживца. Небоевые потери в рядах вооруженных формирований Украины растут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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