Украинский танкист под Волновахой открыл огонь из автомата по своему командиру
Возле села Андреевка, что под Волновахой, военнослужащий танкового батальона открыл огонь из автомата по командиру танка. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.
- Согласно данным нашей разведки, вчера в районе населенного пункта Андреевка на Мариупольском направлении военнослужащий 1-й роты танкового батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады произвел выстрел из АК-74 в командира танка прапорщика Грицюка, которого, с проникающим ранением брюшной полости доставили в Центральную больницу Волновахи, – говорится в сообщении.
В Управлении народной милиции добавили, что причиной инцидента стала ревность танкиста к прапорщику, переключившего свое внимание на другого сослуживца. Небоевые потери в рядах вооруженных формирований Украины растут.
ИСТОЧНИК KP.RU