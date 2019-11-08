Разведение войск назначено на 9 ноября: Если Киев выполнит свои обязательства, это станет шагом к миру

СЕГОДНЯ 22:03 2019-11-08T22:03:58+03:00

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Если Киев все же выполнит свои обязательства по разведению сил, то это может стать значительным шагом к мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее сегодня спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дату возобновления разведения сил и средств на участке «Петровское – Богдановка». Процесс должен начаться 9 ноября в 13:00 по московскому времени.

- Если это действительно произойдет, это будет серьезным шагом в конструктивном направлении и значительным прогрессом в выполнении предписаний Нормандской четверки, а также определенным сигналом о попытках руководства Украины приступить к мирному урегулированию конфликта, — заявила министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики на переговорах в Минске Наталья Никонорова.

Она также выразила Сайдику благодарность за усилия, приложенные для достижения договоренностей с украинской стороной, и подчеркнула, что ДНР полностью готова к синхронному и зеркальному разведению сил в согласованную дату.

ИСТОЧНИК KP.RU