Очередная попытка разведения сил назначена на 9 ноября

Дата очередной попытки разведения сил согласована. Об этом сегодня сообщил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

Согласно его заявлению, опубликованному на сайте ОБСЕ, «отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 часов по киевскому времени» (13:00 по московскому).

Другой вопрос состоится ли оно? Сегодня Украина в лучших традициях перекручивания фактов выступила с обвинением в адрес ДНР в срыве развода войск. Якобы военные ДНР сорвали процесс разведения сил и средств на участке Богдановка-Петровское на линии разграничения.

- Сегодня, 8 ноября, в 12:00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, — сказано в сообщении.

В украинском ведомстве добавили, что сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, от командования ДНР не последовало.

Сегодня Денис Пушилин подтвердил, что ДНР готова к началу разведения в Петровском 9 ноября. При этом на угрозы Украины ввести на участки разведения полицейских будет отвечать зеркально. До этого начало процесса неоднократно срывала украинская сторона.