В Донецк едет 90-ый гуманитарный конвой из России
Он прибудет в Республику 7 ноября
Распределение гуманитарной помощи будет проводиться на заседаниях Государственной комиссииФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Уже 90-ый раз сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации везут в Донецкую Народную Республику гуманитарную помощь. Об этом сообщили в МЧС ДНР.
- Седьмого ноября 2019 года в Донецк прибывает 90-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России, - говорится в сообщении спасательного ведомства Республики.
В состав груза гуманитарного конвоя войдут детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет.
Напомним, предыдущий гуманитарный конвой из России прибыл в Республику 31 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU