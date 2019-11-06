2019-11-06T20:46:10+03:00
Политика

В Донецк едет 90-ый гуманитарный конвой из России

Он прибудет в Республику 7 ноября
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Распределение гуманитарной помощи будет проводиться на заседаниях Государственной комиссииРаспределение гуманитарной помощи будет проводиться на заседаниях Государственной комиссииФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Уже 90-ый раз сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации везут в Донецкую Народную Республику гуманитарную помощь. Об этом сообщили в МЧС ДНР.

- Седьмого ноября 2019 года в Донецк прибывает 90-й по счету гуманитарный конвой от МЧС России, - говорится в сообщении спасательного ведомства Республики.

В состав груза гуманитарного конвоя войдут детские продуктовые наборы для семей с детьми до трех лет.

Напомним, предыдущий гуманитарный конвой из России прибыл в Республику 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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