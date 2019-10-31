В Донецк прибыл 89-ый гуманитарный конвой из России
Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, 89-й по счету, сегодня прибыл в столицу Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.
- В Донецк прибыл гуманитарный конвой из Российской Федерации, — сказала собеседница агентства, не уточнив подробности.
В настоящий момент проходит процесс разгрузки машин конвоя на складском комплексе столицы.
Ранее сообщалось, что в состав груза войдут продуктовые наборы для детей возрастом до года и от года до трех лет.
Как бы кому ни хотелось преподнести, но Россия не отказалась от помощи республикам.
Предыдущий гуманитарный конвой прибыл в Республику 24 октября. Тогда в состав гуманитарного груза вошли детские продуктовые наборы в количестве 36 480 штук, а также медицинское имущество. А общий вес груза составил 359,5 тонны.
ИСТОЧНИК KP.RU