2019-10-31T09:28:29+03:00
Политика

В Донецк прибыл 89-ый гуманитарный конвой из России

В его состав вошли детские продуктовые наборы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Сейчас идет разгрузка конвоя. Фото: ДАНСейчас идет разгрузка конвоя. Фото: ДАН
Изменить размер текста:

Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, 89-й по счету, сегодня прибыл в столицу Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

- В Донецк прибыл гуманитарный конвой из Российской Федерации, — сказала собеседница агентства, не уточнив подробности.

В настоящий момент проходит процесс разгрузки машин конвоя на складском комплексе столицы.

Ранее сообщалось, что в состав груза войдут продуктовые наборы для детей возрастом до года и от года до трех лет.

Как бы кому ни хотелось преподнести, но Россия не отказалась от помощи республикам.

Предыдущий гуманитарный конвой прибыл в Республику 24 октября. Тогда в состав гуманитарного груза вошли детские продуктовые наборы в количестве 36 480 штук, а также медицинское имущество. А общий вес груза составил 359,5 тонны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Безуспешно звал на помощь соседей». В Стаханове спасатели вытащили из подвала корову
Украинская полиция заверила нацистов в своей лояльности: Она контролирует все подъезды и выезды в районе Золотого
В ДНР начинают выдавать кредиты
Немецкое и польское оборудование будет внедрено на "Шахтерской птицефабрике"
Инвестиции и форумы - с одной стороны, война и обстрелы - с другой: По ДНР выпустили 170 боеприпасов
В Макеевке полицейские раскрыли серию разбоев
Украинские боевики накрыли огнем Старомихайловку
Погода в Луганске сегодня, 31 октября: ветренно и +7 днем
Погода в Донецке 31 октября: Солнечно и холодно
«Гагаринский сад»: В Донецке высадили дубраву памяти первых советских космонавтов
«Десять дней не появлялась дома»: В Донецке пропала женщина с первой группой инвалидности по зрению
Когда Киев займется инвентаризацией дел пенсионеров-переселенцев из Донбасса
Националисты бунтуют в Донбассе за 500 тысяч долларов Порошенко
В ДНР не будут прекращать выплату пенсии жителям, у которых нет паспортов Республики
За денежные переводы в Донецке будут платить официально
В республиках Донбасса пройдут учения МЧС, МВД и УНМ по ликвидации кризисных ситуаций
В ДНР появится новая платежная система, совместимая с российской
Киев готов на броневиках возить пенсии жителям республик Донбасса
В ДНР готовят новый закон, позволяющий решить проблемы с бродячими животными
«Люблю смотреть, как ведут себя парнокопытные»: львовский писатель сравнил с животными жителей Донбасса
Летел из города Счастье: защитники ЛНР сбили украинский беспилотник с ядом
В Перевальске подростки оставили на асфальте пожелания для жителей города
Пока в Минске о мире договаривались: украинская армия в два раза нарастила интенсивность обстрелов ДНР