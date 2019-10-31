В Донецк прибыл 89-ый гуманитарный конвой из России

СЕГОДНЯ 09:28 2019-10-31T09:28:29+03:00

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Гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации, 89-й по счету, сегодня прибыл в столицу Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

- В Донецк прибыл гуманитарный конвой из Российской Федерации, — сказала собеседница агентства, не уточнив подробности.

В настоящий момент проходит процесс разгрузки машин конвоя на складском комплексе столицы.

Ранее сообщалось, что в состав груза войдут продуктовые наборы для детей возрастом до года и от года до трех лет.

Как бы кому ни хотелось преподнести, но Россия не отказалась от помощи республикам.

Предыдущий гуманитарный конвой прибыл в Республику 24 октября. Тогда в состав гуманитарного груза вошли детские продуктовые наборы в количестве 36 480 штук, а также медицинское имущество. А общий вес груза составил 359,5 тонны.

ИСТОЧНИК KP.RU