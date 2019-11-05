«Скорая» ДНР получит тридцать новых машин
Месяц назад мы писали, что министерство строительства и ЖКХ закупило для города более ста единиц новой спецтехники. Наряду с бульдозерами, школьными автобусами, мусороуборочной техники, планировалась и поставка новых карет скорой помощи. И вот сегодня в правительстве ДНР сообщили, что тридцать машин скорой помощи в ближайшее время появятся на подстанциях города.
Как сообщили в правительстве, все машины скорой помощи укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. В настоящий момент новые машины проходят таможенное оформление.
- В скором времени их получат все подстанции скорой медицинской помощи Республики, в соответствии с актуальными потребностями, существующими на сегодняшний день, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, в июне 2019 года Глава ДНР Денис Пушилин поручил Правительству обеспечить города и районы необходимой спецтехникой. Так, в Республику уже поступили школьные автобусы. До конца года в ДНР также должна поступить техника для коммунальных служб
ИСТОЧНИК KP.RU
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