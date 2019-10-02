Более 100 единиц карет скорой помощи, бульдозеров, мусоровозов в этом году выйдут на улицы города

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-02T16:55:32+03:00

Министерство строительство и ЖКХ закупило для Республики более 100 единиц спецтехники

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До конца 2019 года в Республику поставят свыше 100 единиц автомобилей скорой помощи, тракторов, бульдозеров и мусороуборочной техники. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец. Данные поставки должны начаться уже в октябре.

- Предоплату за технику мы уже сделали, и до конца года нам ее должны поставить. В ближайшее время начнут заходить «скорые помощи» – 30 единиц, мусороуборочная техника – 45 единиц, 11 бульдозеров и более 20 тракторов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее ДНР закупила 52 школьных автобуса. Они переданы в Министерство образования и науки для дальнейшего распределения по населенным пунктам.

ИСТОЧНИК KP.RU