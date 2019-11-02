В местах хранения не хватает 40 единиц военной техники ВСУ

СЕГОДНЯ 18:14 2019-11-02T18:14:50+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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В местах хранения отведенного вооружения не хватает сорока единиц военной техники ВСУ, этот факт зафиксирован наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- На этой неделе наблюдателями обнаружено отсутствие 25 самоходных гаубиц 2С1 «Акация» и 15 буксируемых гаубиц Д-30. Мы не исключаем, что данное вооружение может быть использовано украинскими боевиками для обстрелов территории Республики, - сообщил он.

Филипоненко отметил, что украинские войска продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и военной техники, из которого производят обстрелы населенных пунктов ЛНР.

- Нашей разведкой отмечается размещение боевой машины пехоты в жилом массиве населенного пункта Золотое-4, расположенного за участком разведения, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU