В местах хранения не хватает 40 единиц военной техники ВСУ
В местах хранения отведенного вооружения не хватает сорока единиц военной техники ВСУ, этот факт зафиксирован наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- На этой неделе наблюдателями обнаружено отсутствие 25 самоходных гаубиц 2С1 «Акация» и 15 буксируемых гаубиц Д-30. Мы не исключаем, что данное вооружение может быть использовано украинскими боевиками для обстрелов территории Республики, - сообщил он.
Филипоненко отметил, что украинские войска продолжают использовать объекты гражданской инфраструктуры для размещения вооружения и военной техники, из которого производят обстрелы населенных пунктов ЛНР.
- Нашей разведкой отмечается размещение боевой машины пехоты в жилом массиве населенного пункта Золотое-4, расположенного за участком разведения, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU