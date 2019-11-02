НМ ЛНР: Украинские националисты планируют провокации на линии соприкосновения в Донбассе при помощи БПЛА

СЕГОДНЯ 17:12 2019-11-02T17:12:20+03:00

Подразделения Народной милиции сбили в районе поселка Голубовское беспилотник украинских националистов, которые пытались таким образом распространять пропагандистские листовки

Изменить размер текста: A A

- Мы продолжаем наблюдать за действиями националистических группировок по срыву мирного процесса на Донбассе, - говорит офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - В частности, на текущей неделе отмечено очередное прибытие так называемых волонтеров националистических организаций в зону проведения карательной операции.

Филипоненко заявил, что украинские националисты планируют провокации на линии соприкосновения в Донбассе при помощи БПЛА.

- Вышеуказанные лица при помощи беспилотников пытались распространить листовки, призывающие к объединению против действующей власти и с угрозами в адрес президента Украины, - рассказал Филипоненко.

Вчера на окраине населенного пункта Голубовское защитниками ЛНР был сбит беспилотный летательный аппарат националистов с пропагандистскими материалами.

- В этой связи очевидна беспомощность киевской власти в отношении националистических формирований, призывающих к возобновлению боевых действий и срыву мирного процесса на Донбассе, - отметил представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU