Под Лозовым погиб один защитник Республики

31 Окт. 21:02 2019-10-31T21:02:06+03:00

Это стало результатом стрельбы из гранатометов со стороны Украины

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Военнослужащий ДНР погиб в районе поселка Лозовое на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Сегодня боевики из 28-й бригады под командованием Марченко обстреляли район поселка Лозовое из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Не обошлось без потерь с нашей стороны. В результате обстрела получил смертельное ранение защитник Республики,- говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за продолжающихся обстрелов доступ сотрудников МЧС ДНР в данный район ограничен.

Кроме того, как мы сообщали ранее, украинские боевики сегодня выпустили противотанковую управляемую ракету по медицинскому автомобилю Народной милиции ДНР, следовавшему в село Белая Каменка на юге Республики, ранены водитель и санинструктор.

- Отмечаем, что на санитарном автомобиле присутствовали все необходимые маркировки, включая красный крест, и преступники не могли не знать об этом, — добавили в УНМ.

ИСТОЧНИК KP.RU