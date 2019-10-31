2019-10-31T16:00:42+03:00
Политика

Украинские военные ударили противотанковой ракетой по медицинскому автомобилю: ранены водитель и санинструктор

Машина имела медицинскую маркировку, но ВСУ это не помешало обстрелять авто
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинские боевики ударили по машине, несмотря на маркировку и "красный крест". Фото: ДАНУкраинские боевики ударили по машине, несмотря на маркировку и "красный крест". Фото: ДАН
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Украинские боевики сегодня выпустили противотанковую управляемую ракету по медицинскому автомобилю Народной милиции ДНР, следовавшему в село Белая Каменка на юге Республики, ранены водитель и санинструктор.

- Сегодня бандиты из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады по прямому указанию главаря (Евгения) Коростелева со стороны населенного пункта Новогригоровка выпустили противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по медицинскому автомобилю, ехавшему в направлении села Белая Каменка для оказания помощи заболевшему ребенку, — сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Республики.

Уточняется, что на маршруте следования автомобиль был обстрелян военнослужащими Украины, и в результате попадания ракеты водитель и санинструктор получили ранения различной степени тяжести. Они доставлены в медицинское учреждение.

- Отмечаем, что на санитарном автомобиле присутствовали все необходимые маркировки, включая красный крест, и преступники не могли не знать об этом, — добавили в УНМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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