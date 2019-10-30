2019-10-30T16:29:46+03:00
Политика

Киев готов на броневиках возить пенсии жителям республик Донбасса

Об этом заявили депутаты Верховной рады Украины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Мобильные отделения «Ощадбанка» на бронемашинах и сейчас используются для доставки денег в отдаленные населенные пункты подконтрольного Киеву Донбасса. Фото: oschadbank.uaМобильные отделения «Ощадбанка» на бронемашинах и сейчас используются для доставки денег в отдаленные населенные пункты подконтрольного Киеву Донбасса. Фото: oschadbank.ua
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Целую неделю члены комитета Верховной Рады Украины с витиеватым названием - «по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» - колесили по Донецкой и Луганской областям. Общались с жителями, представителями местной власти, военными.

Заместитель председателя этого комитета Руслан Горбенко в конце поездки рассказал местным журналистам, как Киев собирается выплачивать пенсии жителям ЛДНР.

- Наших граждан Украины, проживающих на контролируемых территориях, заставляют каждые 60 дней проходить верификацию для получения пенсий. Первое предложение – увеличение срока верификации до полугода. Это в кратчайшие сроки решит проблему в плане не такого частого пересечения пунктов пропуска для получения пенсий пенсионерам, проживающим на неподконтрольной территории, – сказал Горбенко.

Он также сообщил, что потом в течение полугода будет разработан механизм доставки и выплаты пенсий в республики Донбасса.

– Возможно, выплаты будет делать Красный Крест. Ощадбанк готов с деньгами выезжать броневиками в Донецк и Луганск. Но проблема №1 – кто обеспечит гарантии безопасного пребывания работников государственного банка, – отметил депутат.

Кстати, власти ДНР еще во времена правления Петра Порошенко не раз заявляли о готовности рассмотреть разные варианты выплат украинской пенсии на территории Республики. В том числе и с участием Красного Креста. И давали гарантии безопасности. Но почему-то дальше обсуждений дело не двигалось. Посмотрим, удастся ли при Зеленском решить эту проблему.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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