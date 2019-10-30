2019-10-30T16:17:13+03:00
Политика

В Киеве придумали, как вернуть долг в 155 миллиардов рублей пенсионерам республик Донбасса

Правозащитники разработали законопроект о поэтапных выплатах
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сотни тысяч инвалидов в ДНР и ЛНР физически не могут ездить на Украину за своими пенсиямиСотни тысяч инвалидов в ДНР и ЛНР физически не могут ездить на Украину за своими пенсиямиФото: Юрий СОБОЛЕВ
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На июль 2019 года долг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) перед пенсионерами, проживающими на неподконтрольной Украине территории Донбасса, составил более 62 млрд гривен (155 млрд рублей) и продолжает расти. Такие данные озвучила эксперт по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту» Анастасия Одинцова. Она также сообщила, что правозащитники доработали законопроект о выплатах долгов.

- В первую очередь, что мы меняем, это срок выплаты – он без ограничений, - сообщила Одинцова. - На данный момент в законе прописано, что, если пенсионер по своей вине не получал пенсию, он может получить задолженность только за 3 года. У нас уже 5 лет, как длится конфликт – и это не по вине пенсионера.

В новом законопроекте прописано, что пенсионеры должны получить пенсию в полном объеме с момента прекращения выплат.

- Понимая, что долг огромный, мы ввели реструктуризацию этого долга – сначала выплачивается сумма за 12 месяцев, а потом каждый месяц будет выплачиваться сумма пенсий не более, чем минимальная пенсия. То есть каждый месяц пенсионер будет получать двойную пенсию – основную и задолженность, пока не получит выплаты долгов по своей пенсии полностью, – рассказала эксперт.

Это касается и наследников, которые не получили недополученную пенсию родственника, умершего на территории ЛДНР. Сейчас выплачивается сумма только за три года, и только по судебному решению.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко сомневается, что Украина способна осилить такие выплаты.

- И при Порошенко в Верховной Раде были подготовлены хорошие законопроекты по пенсионерам ЛДНР и переселенцам. Таких документов в парламенте с полтора десятка «под сукном лежало», - говорит Кузьменко. – Не принимались в первую очередь из-за отсутствия средств в казне.

Кстати, в сентябре объем государственного и гарантированного государством долга на Украине вырос в долларовом эквиваленте на 1,03 миллиарда долларов — до 82,95 миллиарда долларов. Таковы данные Министерства финансов незалежной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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