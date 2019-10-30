В Киеве придумали, как вернуть долг в 155 миллиардов рублей пенсионерам республик Донбасса
На июль 2019 года долг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) перед пенсионерами, проживающими на неподконтрольной Украине территории Донбасса, составил более 62 млрд гривен (155 млрд рублей) и продолжает расти. Такие данные озвучила эксперт по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту» Анастасия Одинцова. Она также сообщила, что правозащитники доработали законопроект о выплатах долгов.
- В первую очередь, что мы меняем, это срок выплаты – он без ограничений, - сообщила Одинцова. - На данный момент в законе прописано, что, если пенсионер по своей вине не получал пенсию, он может получить задолженность только за 3 года. У нас уже 5 лет, как длится конфликт – и это не по вине пенсионера.
В новом законопроекте прописано, что пенсионеры должны получить пенсию в полном объеме с момента прекращения выплат.
- Понимая, что долг огромный, мы ввели реструктуризацию этого долга – сначала выплачивается сумма за 12 месяцев, а потом каждый месяц будет выплачиваться сумма пенсий не более, чем минимальная пенсия. То есть каждый месяц пенсионер будет получать двойную пенсию – основную и задолженность, пока не получит выплаты долгов по своей пенсии полностью, – рассказала эксперт.
Это касается и наследников, которые не получили недополученную пенсию родственника, умершего на территории ЛДНР. Сейчас выплачивается сумма только за три года, и только по судебному решению.
Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко сомневается, что Украина способна осилить такие выплаты.
- И при Порошенко в Верховной Раде были подготовлены хорошие законопроекты по пенсионерам ЛДНР и переселенцам. Таких документов в парламенте с полтора десятка «под сукном лежало», - говорит Кузьменко. – Не принимались в первую очередь из-за отсутствия средств в казне.
Кстати, в сентябре объем государственного и гарантированного государством долга на Украине вырос в долларовом эквиваленте на 1,03 миллиарда долларов — до 82,95 миллиарда долларов. Таковы данные Министерства финансов незалежной.
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ИСТОЧНИК KP.RU