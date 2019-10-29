Украинские боевики нанесли артудар по участку разведения войск в Петровском

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-29T14:42:45+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Сегодня, 29 октября, днем Вооруженные формирования Украины обстреляли Донецкую Народную Республику вблизи участка разведения сил и средств в Петровском к югу от Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 12:10 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению от Старогнатовки к Петровскому. Выпущено 10 мин калибром 60 миллиметров, - констатируется в сообщении.

Противник также ведет огонь из автоматических гранатометов разных систем.

Тем временем, в Минске начался очередной раунд переговоров по Донбассу. Развести войска, в том числе и в районе села Петровское, - одна из главных целей встречи.

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ИСТОЧНИК KP.RU